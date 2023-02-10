В Харькове и Хмельницком прогремели взрывы, в Киеве, на Полтавщине и на западе – работает ПВО

Во время ракетной атаки 10 февраля, утром в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре города, также городские власти сообщают о взрыве в Хмельницком, на Киевщине, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях - работает ППО.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Телеграмм, КМВА, глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин

Прямая речь Терехова: "Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами".

Детали: В Киевской ОГА отметили, что в регионе работает ПВО.

Лунин сообщил о работе ПВО в Полтавской области.

Кроме того, глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий отметил, что 4 ракеты движутся на запад Украины.

Позже, "Суспільне" сообщило о звуках взрывов в Винницкой и Хмельницкой областях.

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Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил взрыв в городе и предупредил о перебоях с электроэнергией.

Прямая речь Симчишина: "Взрыв в Хмельницком. Берегите себя. Детали позже. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами".

Гамалий добавил, что в Хмельницком часть города без электроснабжения. Также там могут быть сбои и в водоснабжении.

Мэр Винницы Сергей Моргунов написал в Telegram, что в городе сработала ПВО.

На Франковщине и Львовщине главы ОГА сообщили о работе ПВО.

Глава Львовщины Максим Козицкий сообщил, что в области могут быть перебои в электроснабжении.

В Житомире также сообщают о звуках взрывов. В то же время, глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко отметил, что местные жители могут слышать громкие взрывы, но это будут плановые работы.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что по состоянию на 10.20 и 10.24 на аэродроме в Мачулищах приземлился вражеский истребитель и самолет-разведчик.

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