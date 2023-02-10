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Росіяни атакували Запоріжжя: є 2 прильоти - міськрада

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 лютого 2023, 10:37

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ворожих атак по Запоріжжю зафіксовано 2 прильоти.

Джерело: Куртєв у Telegram

 

Пряма мова Куртєва: "Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Зафіксовано два прильоти. Знаходьтеся у безпечних місцях".

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Деталі: Про масштаби руйнувань і постраждалих поки не повідомляється.

Що було раніше: Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону раніше повідомив, що російські загарбники вранці нанесли масований удар по Харківській та Запорізькій областях рекордною кількістю ракет С-300 з Бєлгородської області та району Токмака, загалом було випущено 35 ракет.

Теми: ЗапоріжжявійнаУкраїнаРосія
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