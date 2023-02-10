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Россияне атаковали Запорожье: есть 2 прилета - горсовет

Станислав ПогориловПятница, 10 февраля 2023, 11:37

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеских атак по Запорожью зафиксировано 2 прилета.

Источник: Куртев в Telegram

 

Прямая речь Куртева: "Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах".

 

Детали: О масштабах разрушений и пострадавших пока не сообщается.

Что предшествовало: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона ранее сообщил, что российские захватчики утром нанесли массированный удар по Харьковской и Запорожской областях рекордным количеством ракет С-300 из Белгородской области и района Токмака, всего было выпущено 35 ракет.

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Темы: ЗапорожьевойнаУкраинаРосcия
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