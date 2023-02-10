На Хмельниччині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, 1 ракету збили - ОВА

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що в області було збито ракету росіян, однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Гамалій у Telegram

Пряма мова Гамалія: "За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід".

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Деталі: За його словами, однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

Він повідомив, що пожежу ліквідовано, постраждалих нема, матеріальні збитки підраховуються. Голова ОВА пообіцяв розказати деталі згодом.

Що було раніше: Під час ракетної атаки 10 лютого, зранку у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі міста, також міська влада повідомляла про вибух у Хмельницькому, на Київщині, Полтавщині, Львівщині та Івано-Франківщині – працює ППО.