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На Хмельниччині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, 1 ракету збили - ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 лютого 2023, 12:07
Ілюстративне фото ДСНС

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що в області було збито ракету росіян, однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Гамалій у Telegram

Пряма мова Гамалія: "За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід".

Деталі: За його словами, однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади.

Він повідомив, що пожежу ліквідовано, постраждалих нема, матеріальні збитки підраховуються. Голова ОВА пообіцяв розказати деталі згодом.

Що було раніше: Під час ракетної атаки 10 лютого, зранку у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі міста, також міська влада повідомляла про вибух у Хмельницькому, на Київщині, Полтавщині, Львівщині та Івано-Франківщині – працює ППО.

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Теми: ХмельницькийвійнаУкраїнаРосія
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