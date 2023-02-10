На Хмельниччине россияне попали в объект критической инфраструктуры, 1 ракету сбили - ОВА

Начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что в области была сбита ракета россиян, однако есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Источник: Гамалий в Telegram

Прямая речь Гамалия: "По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 шахид".

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Детали: По его словам, однако есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой общины.

Он сообщил, что пожар ликвидирован, пострадавших нет, материальный ущерб подсчитывается. Председатель ОВА пообещал рассказать детали позже.

Что предшествовало: Во время ракетной атаки 10 февраля, утром в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре города, также городские власти сообщали о взрыве в Хмельницком, на Киевщине, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях - работает ППО.