Повітряні сили наполягають: ППО України зафіксувала проліт 2 ракет РФ над Румунією

Повітряні сили України чекають матеріалів міжнародних партнерів, але наполягають, що за даними наших радіолокаційних засобів, 2 ракети РФ, випущені по Україні 10 лютого, залетіли в повітряний простір Молдови й Румунії.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат на спецбрифінгу 10 лютого

Пряма мова: "Є радіолокаційні дані, засоби об’єктивного контролю. Безумовно, країни-члени НАТО теж спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали на підтвердження цього (дані систем спостереження, радарів –ред.). Ми дочекаємося того, що будуть надані матеріали, де дійсно пролітали ці ракети (одна чи більше). За нашими даними, радіолокаційними засобами спостерігалося саме дві ракети "Калібр".

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Деталі: Ігнат нагадав, що противник не вперше використовує повітряний простір інших держав для подібних провокацій. Територія Молдови використовувалась щонайменше три рази, щоб завдавати ударів по західних та центральних областях України. Цього разу було зачеплено територію іншої держави, до того ж - країни-члена НАТО.

Передісторія:

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час масованого удару 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин повітряного простору Румунії.

За його словами, орієнтовно о 10:33 ці ракети, запущені з акваторії Чорного моря, здійснили перетин повітряного простору Румунії. Після чого зазначена повітряна ціль знову зайшла у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору о 10:18. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров'я), а потім над Косауцами (у Сорокському районі).

Міністерство оборони Румунії водночас заявило, що російська ракета жодного разу не перетнула повітряний простір Румунії.

За даними оборонного відомства цієї країни, найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону.