Повітряні сили наполягають: ППО України зафіксувала проліт 2 ракет РФ над Румунією

Повітряні сили України чекають матеріалів міжнародних партнерів, але наполягають, що за даними наших радіолокаційних засобів, 2 ракети РФ, випущені по Україні 10 лютого, залетіли в повітряний простір Молдови й Румунії.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат на спецбрифінгу 10 лютого

Пряма мова: "Є радіолокаційні дані, засоби об’єктивного контролю. Безумовно, країни-члени НАТО теж спостерігали за цією ситуацією. Думаю, що будуть матеріали на підтвердження цього (дані систем спостереження, радарів –ред.). Ми дочекаємося того, що будуть надані матеріали, де дійсно пролітали ці ракети (одна чи більше). За нашими даними, радіолокаційними засобами спостерігалося саме дві ракети "Калібр".

Деталі: Ігнат нагадав, що противник не вперше використовує повітряний простір інших держав для подібних провокацій. Територія Молдови використовувалась щонайменше три рази, щоб завдавати ударів по західних та центральних областях України. Цього разу було зачеплено територію іншої держави, до того ж - країни-члена НАТО.

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