Воздушные силы настаивают: ПВО Украины зафиксировала пролет 2 ракет РФ над Румынией

Воздушные силы Украины ждут материалов международных партнеров, но настаивают, что по данным наших радиолокационных средств, 2 ракеты РФ, выпущенные по Украине 10 февраля, залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат на спецбрифинге в пятницу

Прямая речь: "Есть радиолокационные данные, средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы в подтверждение этого (данные систем наблюдения, радаров -ред.). Мы дождемся того, что будут предоставлены материалы, где действительно пролетали эти ракеты (одна или больше). По нашим данным, радиолокационными средствами наблюдалось именно две ракеты "Калибр".

Детали: Игнат напомнил, что противник не впервые использует воздушное пространство других государств для подобных провокаций. Территория Молдовы использовалась минимум три раза, чтобы наносить удары по западным и центральным областям Украины. На этот раз была затронута территория другого государства, к тому же - страны-члена НАТО.

Предыстория: