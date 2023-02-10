Воздушные силы настаивают: ПВО Украины зафиксировала пролет 2 ракет РФ над Румынией

Воздушные силы Украины ждут материалов международных партнеров, но настаивают, что по данным наших радиолокационных средств, 2 ракеты РФ, выпущенные по Украине 10 февраля, залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат на спецбрифинге в пятницу

Прямая речь: "Есть радиолокационные данные, средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы в подтверждение этого (данные систем наблюдения, радаров -ред.). Мы дождемся того, что будут предоставлены материалы, где действительно пролетали эти ракеты (одна или больше). По нашим данным, радиолокационными средствами наблюдалось именно две ракеты "Калибр".

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Детали: Игнат напомнил, что противник не впервые использует воздушное пространство других государств для подобных провокаций. Территория Молдовы использовалась минимум три раза, чтобы наносить удары по западным и центральным областям Украины. На этот раз была затронута территория другого государства, к тому же - страны-члена НАТО.

Предыстория:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение воздушного пространства Румынии.

По его словам, ориентировочно в 10:33 эти ракеты, запущенные из акватории Черного моря, совершили пересечение воздушного пространства Румынии. После чего указанная воздушная цель снова зашла в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).

Министерство обороны Румынии при этом заявило, что российская ракета ни разу не пересекла воздушное пространство Румынии.

По данным оборонного ведомства этой страны, ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.