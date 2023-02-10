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Воздушные силы настаивают: ПВО Украины зафиксировала пролет 2 ракет РФ над Румынией

Валентина РоманенкоПятница, 10 февраля 2023, 14:31
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Воздушные силы Украины ждут материалов международных партнеров, но настаивают, что по данным наших радиолокационных средств, 2 ракеты РФ, выпущенные по Украине 10 февраля, залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат на спецбрифинге в пятницу

Прямая речь: "Есть радиолокационные данные, средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы в подтверждение этого (данные систем наблюдения, радаров -ред.). Мы дождемся того, что будут предоставлены материалы, где действительно пролетали эти ракеты (одна или больше). По нашим данным, радиолокационными средствами наблюдалось именно две ракеты "Калибр".

Детали: Игнат напомнил, что противник не впервые использует воздушное пространство других государств для подобных провокаций. Территория Молдовы использовалась минимум три раза, чтобы наносить удары по западным и центральным областям Украины. На этот раз была затронута территория другого государства, к тому же - страны-члена НАТО.

Предыстория:

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение воздушного пространства Румынии.
  • По его словам, ориентировочно в 10:33 эти ракеты, запущенные из акватории Черного моря, совершили пересечение воздушного пространства Румынии. После чего указанная воздушная цель снова зашла в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.
  • В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).
  • Министерство обороны Румынии при этом заявило, что российская ракета ни разу не пересекла воздушное пространство Румынии.
  • По данным оборонного ведомства этой страны, ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы.

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Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУРумынияНАТО
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