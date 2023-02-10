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Залужний повідомив, що ракети РФ залетіли в повітряний простір країни НАТО, Румунія заперечує

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 10:26
Залужний повідомив, що ракети РФ залетіли в повітряний простір країни НАТО, Румунія заперечує
ілюстрація Повітряних сил

Під час масованого удару 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин повітряного простору Румунії.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "10 лютого о 10:18 двома російськими крилатими ракетами "Калібр" здійснено перетин державного кордону України з Республікою Молдова.

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Орієнтовно о 10:33 ці ракети здійснили перетин повітряного простору Румунії. Після чого зазначена повітряна ціль знову зайшла у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Наразі ведеться її супроводження та заходи щодо знищення.

Ракета була запущена з акваторії Чорного моря".

Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП наголосив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.

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Він додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.

Оновлено від 13:27: Міністерство оборони Румунії пізніше повідомило, що ракета жодного разу не перетнула повітряний простір країни.

Передісторія:

Теми: ракетний ударНАТОвійна
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