Залужний повідомив, що ракети РФ залетіли в повітряний простір країни НАТО, Румунія заперечує
Під час масованого удару 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин повітряного простору Румунії.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП
Пряма мова: "10 лютого о 10:18 двома російськими крилатими ракетами "Калібр" здійснено перетин державного кордону України з Республікою Молдова.
Орієнтовно о 10:33 ці ракети здійснили перетин повітряного простору Румунії. Після чого зазначена повітряна ціль знову зайшла у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Наразі ведеться її супроводження та заходи щодо знищення.
Ракета була запущена з акваторії Чорного моря".
Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП наголосив, що Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.
Він додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові.
Оновлено від 13:27: Міністерство оборони Румунії пізніше повідомило, що ракета жодного разу не перетнула повітряний простір країни.
Передісторія:
- Вранці 10 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу.
- Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети, і що є велика загроза ракетного удару.
- ОК "Південь" повідомило, що окупанти вивели в Чорне море 3 ракетоносії, на яких може бути до 20 ракет "Калібр".