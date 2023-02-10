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Викрито схему на Житомирській митниці: підозри майже в половини інспекторів зміни

Євген КізіловП'ятниця, 10 лютого 2023, 15:49
фото СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Підозру отримали 5 головних інспекторів митного посту.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: Як свідчать матеріали розслідування, протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн.

За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС.

"Схема" працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом.

Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі "молодшали", а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися.

Митники "не помічали" цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів.

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У ході розслідування задокументовано ввезення і продаж доброчесним покупцям більше двох десятків вантажних автомобілів.

Наразі 5 головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо: Зараз ДБР та СБУ проводять спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці.

Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень.

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Теми: митницякриміналСБУДБР
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