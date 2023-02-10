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Викрито схему на Житомирській митниці: підозри майже в половини інспекторів зміни

Євген КізіловП'ятниця, 10 лютого 2023, 14:49
Викрито схему на Житомирській митниці: підозри майже в половини інспекторів зміни
фото СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Підозру отримали 5 головних інспекторів митного посту.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: Як свідчать матеріали розслідування, протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн.

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За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС.

"Схема" працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом.

Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі "молодшали", а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися.

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Митники "не помічали" цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів.

 

У ході розслідування задокументовано ввезення і продаж доброчесним покупцям більше двох десятків вантажних автомобілів.

Наразі 5 головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо: Зараз ДБР та СБУ проводять спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці.

Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень.

Теми: митницякриміналСБУДБР
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