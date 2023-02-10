Разоблачена схема на Житомирской таможне: подозрение почти у половины инспекторов смены

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Подозрение получили 5 главных инспекторов таможенного поста.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Как свидетельствуют материалы расследования, противоправная деятельность чиновников привела к убыткам государству минимум на 3,5 млн грн.

По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей. В частности, они занижали размер платежей при растаможивании автомобилей, которые импортировали из ЕС.

"Схема" работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом.

Эта фирма предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков. Из-за таких манипуляций автомобили "молодели", а обязательные таможенные платежи в госбюджет кардинально уменьшались.

Таможенники "не замечали" этих нарушений и не осуществляли надлежащую проверку представленных к растаможиванию документов.

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В ходе расследования задокументирован ввоз и продажа добропорядочным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей.

Сейчас пяти главным инспекторам таможенного поста "Житомир Центральный" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним: Сейчас ГБР и СБУ проводят совместную операцию с обысками по всей вертикали таможни.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/10/7388745/

Начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы, а также Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

По предварительным оценкам, ежемесячно махинации на таможне вымывали из государственного бюджета ориентировочно до 10 миллиардов гривен.