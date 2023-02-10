Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разоблачена схема на Житомирской таможне: подозрение почти у половины инспекторов смены

Евгений КизиловПятница, 10 февраля 2023, 15:49
фото СБУ

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Подозрение получили 5 главных инспекторов таможенного поста.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Как свидетельствуют материалы расследования, противоправная деятельность чиновников привела к убыткам государству минимум на 3,5 млн грн.

По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей. В частности, они занижали размер платежей при растаможивании автомобилей, которые импортировали из ЕС.

"Схема" работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом.

Эта фирма предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков. Из-за таких манипуляций автомобили "молодели", а обязательные таможенные платежи в госбюджет кардинально уменьшались.

Таможенники "не замечали" этих нарушений и не осуществляли надлежащую проверку представленных к растаможиванию документов.

ВИДЕО ДНЯ
 

В ходе расследования задокументирован ввоз и продажа добропорядочным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей.

Сейчас пяти главным инспекторам таможенного поста "Житомир Центральный" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним: Сейчас ГБР и СБУ проводят совместную операцию с обысками по всей вертикали таможни.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/10/7388745/

Начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы, а также Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

По предварительным оценкам, ежемесячно махинации на таможне вымывали из государственного бюджета ориентировочно до 10 миллиардов гривен.

Читайте УП В Google News

Темы: таможнякриминалСБУГБР
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Мы думали, что ВСУ уехали из Украины": вагнеровцы рассказали об участии в войне - СМИ

Зеленский ввел санкции против 199 россиян и предателя-украинца

фотоНа сайте российских пропагандистов написали об убийствах мирных жителей в Украине

инфографикаБританская разведка назвала причины огромных потерь российской армии

Россияне не смогли подготовить мобилизованных для эффективного наступления – ISW

Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Все новости...
таможня
ГБР и СБУ в пятницу проводят обыски по всей вертикали таможни
В январе украинцы более 700 раз нарушили таможенные правила
ГБР поймало экс-главу таможенного поста в Черноморском порту на вымогательстве взятки – Арахамия
Последние новости
16:05
Credit Suisse заморозил российских активов на более 19 миллиардов долларов
15:56
В ГУР считают, что Россия отсрочит вторую волну мобилизации
15:50
фотоЗемлетрясение в Турции: пес-спасатель с ранеными лапами помогает искать людей под завалами
15:46
"Если не я, то кто?!" История жизни сироты, погибшего за Украину
15:40
В ООН ожидают более 50 тысяч жертв землетрясений в Турции и Сирии
15:32
видеоУкраинец впервые в истории победил на Континентальном кубке по прыжкам с трамплина
15:24
В Турции выдали более сотни ордеров на арест из-за некачественной застройки в зоне землетрясений
15:19
Бундесвер в ближайшие дни начнет тренировать украинцев на Leopard 2
15:12
Россияне делают все, чтобы усложнить присоединение ЗАЭС к сети Украины - Галущенко
15:07
Левочкин отреагировал на намерение Рады исключить его из комитета нацбезопасности и обороны
Все новости...