Вибух із 4 загиблими у Києві: силовики затримали керівника ювелірної майстерні

Столичні правоохоронці затримали мешканця Київщини та повідомили йому про підозру в порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі людей від вибуху в Дарницькому районі столиці напередодні.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, столична поліція

Деталі: 9 лютого 2023 року на території колишнього заводу у Дарницькому районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинуло четверо людей, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження.

фото прокуратури

Епіцентром вибуху стала одноповерхова промислова будівля. Слідство встановило, що це приміщення використовувалося підприємцем як виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів.

У своїй роботі працівники майстерні використовували газове обладнання. При цьому, як встановило слідство, деякі елементи вказаного обладнання були виготовлені "кустарним" способом, а газові балони, в порушення встановлених вимог, розміщувались в приміщенні, де безпосередньо працювали люди.

Також встановлено, що інструктажі та навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки з працівниками не проводились. Так само їх не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту.

Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум’яних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події у приміщенні перебувало близько 20 робітників.

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Керуючого ювелірною майстернею за порушення дотримання правил безпеки з охорони праці затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Cанкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.