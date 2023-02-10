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Вибух із 4 загиблими у Києві: силовики затримали керівника ювелірної майстерні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 16:10
Вибух із 4 загиблими у Києві: силовики затримали керівника ювелірної майстерні
фото прокуратури

Столичні правоохоронці затримали мешканця Київщини та повідомили йому про підозру в порушенні правил безпеки, що призвело до загибелі людей від вибуху в Дарницькому районі столиці напередодні.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, столична поліція

Деталі: 9 лютого 2023 року на території колишнього заводу у Дарницькому районі столиці стався вибух, внаслідок якого загинуло четверо людей, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження.

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фото прокуратури

Епіцентром вибуху стала одноповерхова промислова будівля. Слідство встановило, що це приміщення використовувалося підприємцем як виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів.

У своїй роботі працівники майстерні використовували газове обладнання. При цьому, як встановило слідство, деякі елементи вказаного обладнання були виготовлені "кустарним" способом, а газові балони, в порушення встановлених вимог, розміщувались в приміщенні, де безпосередньо працювали люди.

Також встановлено, що інструктажі та навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки з працівниками не проводились. Так само їх не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту.

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Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум’яних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події у приміщенні перебувало близько 20 робітників.

Керуючого ювелірною майстернею за порушення дотримання правил безпеки з охорони праці затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

 

Cанкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

 
фото прокуратури

Теми: вибухКиївпрокуратура
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