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Взрыв с 4 погибшими в Киеве: силовики задержали руководителя ювелирной мастерской

Валентина РоманенкоПятница, 10 февраля 2023, 17:10
фото прокуратуры

Столичные правоохранители задержали жителя Киевской области и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности, что привело к гибели людей от взрыва в Дарницком районе столицы накануне.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, столичная полиция

Детали: 9 февраля 2023 года на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, еще пятеро получили телесные повреждения.

 
фото прокуратурЫ

Эпицентром взрыва стало одноэтажное промышленное здание. Следствие установило, что это помещение использовалось предпринимателем как производственный цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий.

В своей работе работники мастерской использовали газовое оборудование. При этом, как установило следствие, некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены "кустарным" способом, а газовые баллоны, в нарушение установленных требований, размещались в помещении, где непосредственно работали люди.

Также установлено, что инструктажи и обучение по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности с работниками не проводились. Так же они не были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты.

Вследствие таких небрежных действий, во время проведения газопламенных работ, которые относятся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находилось около 20 рабочих.

ВИДЕО ДНЯ

Управляющего ювелирной мастерской за нарушение соблюдения правил безопасности по охране труда задержали. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

 
фото прокуратурЫ

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Темы: взрывКиевпрокуратура
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