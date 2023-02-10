100 ракет і "Шахеди" від Росії проти 14 авіаударів ЗСУ – Генштаб про добу війни

10 лютого, у 352 добу повномасштабної війни, російська армія випустила 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету по українських об'єктах, зокрема цивільних, – українська військова авіація завдала 14 авіаударів на полі бою.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 п’ятниці 10 лютого

Дослівно Генштаб: "Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками.

Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". Зокремав, по цивільній інфраструктурі.

Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Деталі: Зі свого боку, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще 2 важливих об’єкти противника.

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Росія, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, констатує Генштаб.

РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах.

Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренки Сумської області та Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве, Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка – Луганської.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області.