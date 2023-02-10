100 ракет и "Шахеды" от России против 14 авиаударов ВСУ – Генштаб о сутках войны

10 февраля, в 352 сутки полномасштабной войны, российская армия выпустила 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету по украинским объектам, в том числе гражданским, – украинская военная авиация нанесла 14 авиаударов на поле боя.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 пятницы 10 февраля

Дословно Генштаб: "Российская Федерация осуществила пуски более 100 ракет во время очередного массированного ракетного удара по территории нашей страны. По предварительной информации, враг применил 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. 61 крылатая ракета уничтожена нашими защитниками.

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Кроме того, захватчики нанесли 12 авиационных ударов, 2 из которых – с применением БпЛА типа "Шахед-136". В частности, по гражданской инфраструктуре.

Также враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: Со своей стороны, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса и еще 2 важных объекта противника.

Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, констатирует Генштаб.

РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем, враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах.

Противник не прекращает артиллерийских обстрелов позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. За эти сутки огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павловка, Пономаренки Сумской области и Красная Заря, Лукьянцы, Огирцево, Фиголевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Западное, Песчаное, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы Времовки Донецкой области и Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Степного, Новоандреевки и Чаривного Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также Очаков Николаевской области.