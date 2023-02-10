Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ – Залужний

Українські захисники ввечері 9 лютого та зранку 10 лютого збили 61 крилату ракету з 71 – всього Росія випустила по Україні 106 ракет.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

Пряма мова: "З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ним (ворогом - ред.) здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калібр" – 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу "Shahed".

Силами і засобами ЗСУ та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів".

Деталі: Залужний повідомив, що авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (Ту-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Вранці 10 лютого по всій України оголосили повітряну тривогу. ОВА повідомили про роботу ППО та влучання російських ракет, зокрема в об'єкти інфраструктури.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що підрозділи протиповітряної оборони знищили над Одещиною 13 ракет.

Мер Києва повідомив, що над столицею збили 10 ворожих ракет.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили Протиповітряної оборони збили 4 ракети, з них 3 - у межах міста.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські військові влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення, найскладніша ситуація – у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Що цьому передувало: