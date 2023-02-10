В уряді придумали, хто керуватиме Кримом після деокупації

Члени Кабінету міністрів, які уже починають готувати кадровий резерв для Криму, пропонують призначати на керівні посади звільненого півострова ветеранів.

Джерело: віцепрем'єр Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні з колегами обговорювали питання підготовки кадрового резерву для Криму. Маємо чудове джерело управлінських кадрів для півострова. Це наші ветерани!"

Деталі: Раніше Верещук повідомляла, що перспектива деокупації Криму свідчить про необхідність починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців.

Вона пообіцяла, що найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму.