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В уряді придумали, хто керуватиме Кримом після деокупації

Євген КізіловП'ятниця, 10 лютого 2023, 18:06
В уряді придумали, хто керуватиме Кримом після деокупації
ірина верещук, Getty Images

Члени Кабінету міністрів, які уже починають готувати кадровий резерв для Криму, пропонують призначати на керівні посади звільненого півострова ветеранів.

Джерело: віцепрем'єр Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні з колегами обговорювали питання підготовки кадрового резерву для Криму. Маємо чудове джерело управлінських кадрів для півострова. Це наші ветерани!"

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Деталі: Раніше Верещук повідомляла, що перспектива деокупації Криму свідчить про необхідність починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців.

Вона пообіцяла, що найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму.

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Теми: КримдеокупаціявладаКабінет міністрів
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