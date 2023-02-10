В правительстве придумали, кто будет руководить Крымом после деоккупации
Пятница, 10 февраля 2023, 18:06
Члены Кабинета министров, которые уже начинают готовить кадровый резерв для Крыма, предлагают назначать на руководящие должности освобожденного полуострова ветеранов.
Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь: "Сегодня с коллегами обсуждали вопрос подготовки кадрового резерва для Крыма. Имеем прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!"
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Детали: Ранее Верещук сообщала, что перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о необходимости начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих.
Она пообещала, что в ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма.
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