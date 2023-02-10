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В правительстве придумали, кто будет руководить Крымом после деоккупации

Евгений КизиловПятница, 10 февраля 2023, 19:06
ирина верещук, Getty Images

Члены Кабинета министров, которые уже начинают готовить кадровый резерв для Крыма, предлагают назначать на руководящие должности освобожденного полуострова ветеранов.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня с коллегами обсуждали вопрос подготовки кадрового резерва для Крыма. Имеем прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!"

Детали: Ранее Верещук сообщала, что перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о необходимости начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих.

Она пообещала, что в ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма.

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Темы: КрымдеоккупациявластьКабинет министров
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