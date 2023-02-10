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В правительстве придумали, кто будет руководить Крымом после деоккупации

Евгений КизиловПятница, 10 февраля 2023, 18:06
В правительстве придумали, кто будет руководить Крымом после деоккупации
ирина верещук, Getty Images

Члены Кабинета министров, которые уже начинают готовить кадровый резерв для Крыма, предлагают назначать на руководящие должности освобожденного полуострова ветеранов.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня с коллегами обсуждали вопрос подготовки кадрового резерва для Крыма. Имеем прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!"

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Детали: Ранее Верещук сообщала, что перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о необходимости начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих.

Она пообещала, что в ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма.

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Темы: КрымдеоккупациявластьКабинет министров
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