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Зеленський про "дипломатичний марафон": Буде більше підтримки для України

Олена РощінаП'ятниця, 10 лютого 2023, 18:26
Зеленський про дипломатичний марафон: Буде більше підтримки для України
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що важливим результатом його "дипломатичного марафону" та "правильних розмов" із партнерами є важливі домовленості та хороші сигнали щодо далекобійних ракет, танків та бойової авіації в майбутньому.

Джерело: Володимир Зеленський у зверненні до українців 10 лютого

Пряма мова: "Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання… 

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Друге, що важливо за цей тиждень, – наш дипломатичний марафон.

Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати".

Деталі: Зеленський сказав, що був дуже радий почути й побачити, як українські бійці у Британії швидко навчаються керувати танками "Челенджер".

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Він наголосив, що британці прагнуть, щоб українці перемогли – і це надихає. 

Український президент висловив вдячність прем’єр-міністру Великої Британії, парламенту,  королю Чарльзу III і всім британцям. 

Пряма мова: "Фундаментальна зустріч відбулась у Франції з президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми втрьох провели переговори – і це правильна розмова.

Розкривати її деталі неправильно, але можна сказати, що ми почули один одного. Франція – Україну, Німеччина – Україну. Партнери почули нашу позицію, наші аргументи. 

Буде більше підтримки. І я дякую за це пану президенту й усім французам, пану канцлеру й усім німцям. Відчувається це розуміння, що захист України – це захист інтересів і наших партнерів".

Деталі: Зеленський також згадав про засідання Європейської ради та спеціальний формат переговорів після засідання у Брюсселі, де він зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу.

За його словами, "тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці".

Президент також сказав, що його звернення у Європарламенті стало "підсумком шляху, який ми пройшли у відносинах із Євросоюзом, і початком нового етапу", коли Україна у Європейському парламенті, у Європейській Раді та інших інституціях Євросоюзу постає не гостею чи партнером з-поза меж ЄС, а "повноправною частиною Євросоюзу".

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Теми: ЗеленськийЄСдопомога Українівинищувачі
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