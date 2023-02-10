Зеленский о "дипломатическом марафоне": Будет больше поддержки для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что важным результатом его "дипломатического марафона" и "правильных разговоров" с партнерами являются важные договоренности и хорошие сигналы относительно дальнобойных ракет, танков и боевой авиации в будущем.

Источник: Владимир Зеленский в обращении к украинцам 10 февраля

Прямая речь: "Сегодня провел очередное заседание Ставки. Это было насыщенное заседание...

Второе, что важно за эту неделю, – наш дипломатический марафон.

Лондон, Париж, Брюссель – всюду я говорил в эти дни о том, как усилить наших воинов. Есть очень важные договоренности, и мы получили хорошие сигналы. Это касается как дальнобойных ракет и танков, так и следующего уровня нашего сотрудничества – боевой авиации. Но над этим надо нам еще поработать".

Детали: Зеленский сказал, что был очень рад услышать и увидеть, как украинские бойцы в Британии быстро учатся управлять танками "Челленджер".

Он отметил, что британцы стремятся, чтобы украинцы победили – и это вдохновляет.

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Украинский президент выразил благодарность премьер-министру Великобритании, парламенту, королю Чарльзу III и всем британцам.

Прямая речь: "Фундаментальная встреча состоялась во Франции с президентом Макроном и канцлером Шольцом. Мы втроем провели переговоры – и это правильный разговор.

Раскрывать его детали неправильно, но можно сказать, что мы услышали друг друга. Франция – Украину, Германия – Украину. Партнеры услышали нашу позицию, наши аргументы.

Будет больше поддержки. И я благодарю за это господина президента и всех французов, господина канцлера и всех немцев. Чувствуется это понимание, что защита Украины – это защита интересов и наших партнеров".

Детали: Зеленский также упомянул заседание Европейского совета и специальный формат переговоров после заседания в Брюсселе, где он встретился со всеми лидерами Евросоюза.

По его словам, "теперь наша общая задача – взять все то, о чем мы говорили и договаривались, и трансформировать в конкретные поставки, в конкретные документы, в конкретные новые линии сотрудничества".

Президент также сказал, что его обращение в Европарламенте стало "итогом пути, который мы прошли в отношениях с Евросоюзом, и началом нового этапа", когда Украина в Европейском парламенте, в Европейском Совете и других институциях Евросоюза предстает не гостьей или партнером из-за пределов ЕС, а "полноправной частью Евросоюза".

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