У США не бачать військових загроз для Румунії й Молдови після прольоту російських ракет
Представник Державного департаменту США Ведант Патель повідомив, що Вашингтон не вважає Румунію чи Молдову ймовірними цілями останньої ракетної атаки Росії проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
"Наразі ми не маємо жодних ознак прямої військової загрози з боку Росії проти Молдови чи Румунії. У більш широкому сенсі, ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови, а також її конституційно гарантований нейтралітет", – сказав Патель на брифінгу в п’ятницю.
Нагадаємо, під час масованого ракетного удару РФ по Україні дві ракети, випущені з Чорного моря, порушили повітряний простір Молдови. Молдова у зв’язку з інцидентом викликала російського посла.
Під час попередніх атак декілька разів на прикордонну територію Молдови падали уламки ракет.
Також українська сторона стверджувала, що російські ракети перетинали повітряний простір Румунії – країни-члена НАТО, та румунська сторона офіційно це не підтвердила.
Слід зазначити, що у Молдові хочуть криміналізувати ракетні атаки на Україну, під час яких російські ракети перетинають також повітряний простір Молдови. Сам факт прольоту ракети має каратися в’язницею на строк від 3 до 12 років, а якщо ракета поранила або вбила людину – то покарання зростає до 10-20 років.