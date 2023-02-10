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У США не бачать військових загроз для Румунії й Молдови після прольоту російських ракет

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 20:01

Представник Державного департаменту США Ведант Патель повідомив, що Вашингтон не вважає Румунію чи Молдову ймовірними цілями останньої ракетної атаки Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Наразі ми не маємо жодних ознак прямої військової загрози з боку Росії проти Молдови чи Румунії. У більш широкому сенсі, ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови, а також її конституційно гарантований нейтралітет", – сказав Патель на брифінгу в п’ятницю.

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Нагадаємо, під час масованого ракетного удару РФ по Україні дві ракети, випущені з Чорного моря, порушили повітряний простір Молдови. Молдова у зв’язку з інцидентом викликала російського посла.

Під час попередніх атак декілька разів на прикордонну територію Молдови падали уламки ракет.

Також українська сторона стверджувала, що російські ракети перетинали повітряний простір Румунії – країни-члена НАТО, та румунська сторона офіційно це не підтвердила.

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Слід зазначити, що у Молдові хочуть криміналізувати ракетні атаки на Україну, під час яких російські ракети перетинають також повітряний простір Молдови. Сам факт прольоту ракети має каратися в’язницею на строк від 3 до 12 років, а якщо ракета поранила або вбила людину – то покарання зростає до 10-20 років.

Теми: РумуніяСШАМолдоваРосія
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