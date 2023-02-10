Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США не видят военных угроз для Румынии и Молдовы после пролета российских ракет

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 20:01

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель сообщил, что Вашингтон не считает Румынию или Молдову вероятными целями последней ракетной атаки России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Сейчас мы не имеем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России против Молдовы или Румынии. В более широком смысле, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а также ее конституционно гарантированный нейтралитет", - сказал Патель на брифинге в пятницу.

Реклама:

Напомним, во время массированного ракетного удара РФ по Украине две ракеты, выпущенные из Черного моря, нарушили воздушное пространство Молдовы. Молдова в связи с инцидентом вызвала российского посла.

Во время предыдущих атак несколько раз на приграничную территорию Молдовы падали обломки ракет.

Также украинская сторона утверждала, что российские ракеты пересекали воздушное пространство Румынии - страны-члена НАТО, но румынская сторона официально это не подтвердила.

ВИДЕО ДНЯ

Следует отметить, что в Молдове хотят криминализировать ракетные атаки на Украину, во время которых российские ракеты пересекают также воздушное пространство Молдовы. Сам факт пролета ракеты должен наказываться тюрьмой на срок от 3 до 12 лет, а если ракета ранила или убила человека - то наказание возрастает до 10-20 лет.

Темы: РумынияСШАМолдоваРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Румыния
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
В Румынии назвали последнее препятствие для обучения украинских пилотов на F-16
На заправке в Румынии произошли мощные взрывы: погиб человек, десятки пострадавших
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: