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В США не видят военных угроз для Румынии и Молдовы после пролета российских ракет

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 21:01

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель сообщил, что Вашингтон не считает Румынию или Молдову вероятными целями последней ракетной атаки России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Сейчас мы не имеем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России против Молдовы или Румынии. В более широком смысле, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а также ее конституционно гарантированный нейтралитет", - сказал Патель на брифинге в пятницу.

Напомним, во время массированного ракетного удара РФ по Украине две ракеты, выпущенные из Черного моря, нарушили воздушное пространство Молдовы. Молдова в связи с инцидентом вызвала российского посла.

Во время предыдущих атак несколько раз на приграничную территорию Молдовы падали обломки ракет.

Также украинская сторона утверждала, что российские ракеты пересекали воздушное пространство Румынии - страны-члена НАТО, но румынская сторона официально это не подтвердила.

Следует отметить, что в Молдове хотят криминализировать ракетные атаки на Украину, во время которых российские ракеты пересекают также воздушное пространство Молдовы. Сам факт пролета ракеты должен наказываться тюрьмой на срок от 3 до 12 лет, а если ракета ранила или убила человека - то наказание возрастает до 10-20 лет.

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Темы: РумынияСШАМолдоваРосcия
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