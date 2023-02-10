Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині працює ППО – ОВА

Олена РощінаП'ятниця, 10 лютого 2023, 23:51
ІЛЮСТАРТИВНЕ ФОТО ВІД ГЕНШТАБУ ЗСУ

У Київській області через атаку ударних безпілотників працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська військова обласна адміністрація 

Дослівно ОВА: "Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!".

Деталі: Повітряну тривогу у Києві та Київській області оголосили о 21:46.

Про загрозу атакти дронами ОВА повідомила о 22:29, коли у деяких неофіційних Телеграм-каналах уже повідомили про роботу ППО на Київщині.

О 23:39 ОВА повідомила, що на Київщині працює ППО.

Цьому передували повідомлення про збиті "Шахеди" у Миколаївській та Одеській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 01:00. У Києві, Київській та більшості областей України скасували повітряну тривогу. У столиці тривога тривала 3 години. 

УП, оновлено від 22:44

Читайте УП В Google News

Теми: Київська областьКиївШахедвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни запускали не "Шахеди", а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили

У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК

Дуда допустив перемогу Путіна, якщо Захід зволікатиме зі зброєю

Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця

фотоНа сайті російських пропагандистів написали про вбивства мирних жителів в Україні

інфографікаБританська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії

Усі новини...
Київська область
Сухопутні війська показали мисливців на "Шахедів" і ракети: розгортаються за 1 хв
У Києві та області й на Дніпропетровщині до 16:00 неділі не вимикатимуть світло
Президентка ПА НАТО відвідала Бородянку
Останні новини
22:16
Росіяни запускали не "Шахеди", а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили
21:57
Тепер у Китаї заявили про неопізнаний літаючий об’єкт, готуються збити
21:17
Кіпр обрав президентом колишнього очільника МЗС
21:00
Зеленський: Вихідні переважно пройшли без відключень світла, але це не вирішальна перемога
20:42
Зеленський: Санкції проти атомної галузі РФ мають стати частиною глобальних санкцій
20:25
оновленоДніпро атакували "Шахеди" - місцева влада
19:59
Партія Шольца зазнала нищівної поразки на виборах у Берліні, але має шанс правити далі
19:44
У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК
19:40
Фінляндія ще не ухвалила рішення про відправку танків Leopard в Україну
19:25
У Бердянську окупанти пострілами розігнали пенсіонерів, які добивалися виплат
Усі новини...