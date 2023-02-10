На Київщині працює ППО – ОВА

У Київській області через атаку ударних безпілотників працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська військова обласна адміністрація

Дослівно ОВА: "Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!".

Деталі: Повітряну тривогу у Києві та Київській області оголосили о 21:46.

Про загрозу атакти дронами ОВА повідомила о 22:29, коли у деяких неофіційних Телеграм-каналах уже повідомили про роботу ППО на Київщині.

О 23:39 ОВА повідомила, що на Київщині працює ППО.

Цьому передували повідомлення про збиті "Шахеди" у Миколаївській та Одеській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 01:00. У Києві, Київській та більшості областей України скасували повітряну тривогу. У столиці тривога тривала 3 години.