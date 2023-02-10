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У Миколаївській та Одеській областях збили "Шахеди", у Києві оголошували тривогу

Олена РощінаП'ятниця, 10 лютого 2023, 19:33
У Миколаївській та Одеській областях збили Шахеди, у Києві оголошували тривогу
Елементи "Шахеда", перейменованого Росією, фото NurPhoto via Getty Images

У низці областей оголошували повітряну тривогу через проліт ударних безпілотників, над Миколаївщиною збили три дрони, над Одещиною – чотири.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Одеської ОВА Максим Марченко, Київська ОВА

Пряма мова Лисака: "На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються "Шахеди". Прохання перейти в укриття!".

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Пряма мова Куртєва: "Повітряна тривога в Запорізькій області. Слідкуйте за подальшими повідомленнями".

Пряма мова Кіма: "У нас балалайки в області літають. Увага… Загалом не лише у нас мопеди. Це їхня запланована 3-тя хвиля... Мінус 3 (безпілотники – ред.)".

Деталі: У Миколаївській області з 19:56 повітряна тривога була оголошена лише у Вознесенській територіальній громаді, а о 20:35 її "в ручному режимі" оголосили по всій області.

ВІДЕО ДНЯ

О 21:05 голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що підрозділи протиповітряної оборони збили в небі над Одещиною чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Повітряна тривога в Одеській області на цей час не була оголошена.

О 21:46 у Києві, Київській та Черкаській областях оголосили повітряну тривогу.

Київська обласна військова адміністрація о 22:29 повідомила: "Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук о 22:10 повідомив: "Ворожі БпЛА ще літають, тому тривога затяжна. Ця погань – маленьких розмірів, тож не всіх видно одразу".

Оновлено о 01:00. У Києві, Київській та більшості областей України скасували повітряну тривогу. У столиці тривога тривала 3 години. 

Передісторія: 

  • Запорізька, Дніпропетровська й Миколаївська області опинилися під ударом ворожих безпілотників спершу минулої ночі, а потім вдень 10 лютого.
  • Цього ж дня російські війська також випустили по Україні близько 100 ракет, 71 з яких – крилаті ракети повітряного і морського базування, а решта – ракети до С-300. 61 крилату ракету було знищено.
  • Над Києвом збили 10 ракет. Було пошкодження електромереж.
  • Через обстріли, в якості запобіжного заходу, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили виробництво електроенергії, а нестабільність в електромережі призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

УП, оновлено
Теми: ШахедМиколаївська областьДніпропетровська областьЗапорізька область
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