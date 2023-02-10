У Миколаївській та Одеській областях збили "Шахеди", у Києві оголошували тривогу
У низці областей оголошували повітряну тривогу через проліт ударних безпілотників, над Миколаївщиною збили три дрони, над Одещиною – чотири.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Одеської ОВА Максим Марченко, Київська ОВА
Пряма мова Лисака: "На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються "Шахеди". Прохання перейти в укриття!".
Пряма мова Куртєва: "Повітряна тривога в Запорізькій області. Слідкуйте за подальшими повідомленнями".
Пряма мова Кіма: "У нас балалайки в області літають. Увага… Загалом не лише у нас мопеди. Це їхня запланована 3-тя хвиля... Мінус 3 (безпілотники – ред.)".
Деталі: У Миколаївській області з 19:56 повітряна тривога була оголошена лише у Вознесенській територіальній громаді, а о 20:35 її "в ручному режимі" оголосили по всій області.
О 21:05 голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що підрозділи протиповітряної оборони збили в небі над Одещиною чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.
Повітряна тривога в Одеській області на цей час не була оголошена.
О 21:46 у Києві, Київській та Черкаській областях оголосили повітряну тривогу.
Київська обласна військова адміністрація о 22:29 повідомила: "Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук о 22:10 повідомив: "Ворожі БпЛА ще літають, тому тривога затяжна. Ця погань – маленьких розмірів, тож не всіх видно одразу".
Оновлено о 01:00. У Києві, Київській та більшості областей України скасували повітряну тривогу. У столиці тривога тривала 3 години.
Передісторія:
- Запорізька, Дніпропетровська й Миколаївська області опинилися під ударом ворожих безпілотників спершу минулої ночі, а потім вдень 10 лютого.
- Цього ж дня російські війська також випустили по Україні близько 100 ракет, 71 з яких – крилаті ракети повітряного і морського базування, а решта – ракети до С-300. 61 крилату ракету було знищено.
- Над Києвом збили 10 ракет. Було пошкодження електромереж.
- Через обстріли, в якості запобіжного заходу, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили виробництво електроенергії, а нестабільність в електромережі призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.