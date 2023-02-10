На Киевщине работает ПВО – ОВА

В Киевской области из-за атаки ударных беспилотников работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская военная областная администрация

Дословно ОВА: "Киевщина! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!".

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Детали: Воздушную тревогу в Киеве и Киевской области объявили в 21:46 в пятницу, 10 февраля.

Об угрозе атаки дронами ОВА сообщила в 22:29, когда в некоторых неофициальных Телеграмм-каналах уже сообщили о работе ПВО на Киевщине.

В 23:39 ОВА сообщила, что в Киевской области работает ПВО.

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Этому предшествовали сообщения о сбитых "Шахедах" в Николаевской и Одесской областях.

Обновлено в 01:00. В Киеве, Киевской и большинстве областях Украины отменили воздушную тревогу. В столице тревога длилась 3 часа.