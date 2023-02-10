Музей Метрополітен визнав художників Рєпіна та Айвазовського українцями

Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку визнав Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими, а не російськими худжниками.

Джерело: сайт metmuseum.org, журналістка Оксана Семенік

Деталі: У підписі до портрету письменника Всеволода Гаршина (1884), який зберігається в галереї цього художнього музею, відтепер значиться, що це робота українця Іллі Рєпіна.

Так само на роботі мариніста Івана Айвазовського останній значиться українцем.

Зміни на сайті музею, відомого як "Мет", помітила історикиня мистецтва та журналістка Оксана Семенік.

8 лютого Музей мистецтва Метрополітен (Нью-Йорк, США) змінив у своїх описах національність уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі з росіянина на українця.

Також цей музей змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні".

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Довідка: Ілля Рєпін – український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа, який народився 1844 року у місті Чугуєві тоді Харківської губернії, але згодом навчався і в Петербурзькій академії мистецтв і писав свої полотна у Російській імперії.

Іван Айвазовський народився у Федосії 1817 року в сім'ї вірменського крамаря, родина якого переселилася до Криму з Галичини в 1812 році, куди його предки потрапили із Західної Вірменії. Він також навчався у Петербурзькій Академії мистецтв і часто вважався російським художником. Айвазовський жив і працював у Криму, писав море.