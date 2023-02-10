Музей Метрополітен визнав художників Рєпіна та Айвазовського українцями

Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку визнав Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими, а не російськими худжниками.

Джерело: сайт metmuseum.org, журналістка Оксана Семенік

Деталі: У підписі до портрету письменника Всеволода Гаршина (1884), який зберігається в галереї цього художнього музею, відтепер значиться, що це робота українця Іллі Рєпіна.

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Так само на роботі мариніста Івана Айвазовського останній значиться українцем.

Зміни на сайті музею, відомого як "Мет", помітила історикиня мистецтва та журналістка Оксана Семенік.

8 лютого Музей мистецтва Метрополітен (Нью-Йорк, США) змінив у своїх описах національність уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі з росіянина на українця.

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Також цей музей змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні".

Довідка: Ілля Рєпін – український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа, який народився 1844 року у місті Чугуєві тоді Харківської губернії, але згодом навчався і в Петербурзькій академії мистецтв і писав свої полотна у Російській імперії.

Іван Айвазовський народився у Федосії 1817 року в сім'ї вірменського крамаря, родина якого переселилася до Криму з Галичини в 1812 році, куди його предки потрапили із Західної Вірменії. Він також навчався у Петербурзькій Академії мистецтв і часто вважався російським художником. Айвазовський жив і працював у Криму, писав море.