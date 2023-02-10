Музей Метрополитен признал художников Репина и Айвазовского украинцами

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке признал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками.

Источник: сайт metmuseum.org, журналистка Оксана Семеник

Детали: В подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина (1884), который хранится в галерее этого художественного музея, отныне значится, что это работа украинца Ильи Репина.

Так же на работе мариниста Ивана Айвазовского последний значится украинцем.

Изменения на сайте музея, известного как "Мет", заметила историк искусства и журналистка Оксана Семеник.

8 февраля Музей искусства Метрополитен (Нью-Йорк, США) изменил в своих описаниях национальность уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи с "русского" на украинца.

Также этот музей изменил название картины французского импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде".

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Справка: Илья Репин – украинский художник из казацкого рода по прозвищу Рипа (Репа), который родился в 1844 году в городе Чугуеве тогда Харьковской губернии, но впоследствии учился и в Петербургской академии художеств и писал свои полотна в Российской империи.

Иван Айвазовский родился в Феодосии в 1817 году в семье армянского лавочника, семья которого переселилась в Крым с Галичины в 1812 году, куда его предки попали из Западной Армении. Он также учился в Петербургской Академии художеств и часто считался русским художником. Айвазовский жил и работал в Крыму, писал море.