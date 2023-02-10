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Музей Метрополитен признал художников Репина и Айвазовского украинцами

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 22:38

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке признал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками. 

Источник: сайт metmuseum.org, журналистка Оксана Семеник

Детали: В подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина (1884), который хранится в галерее этого художественного музея, отныне значится, что это работа украинца Ильи Репина.

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Так же на работе мариниста Ивана Айвазовского последний значится украинцем. 

 

Изменения на сайте музея, известного как "Мет", заметила историк искусства и журналистка Оксана Семеник.

8 февраля Музей искусства Метрополитен (Нью-Йорк, США) изменил в своих описаниях национальность уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи с "русского" на украинца.

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Также этот музей изменил название картины французского импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде".

Справка: Илья Репин – украинский художник из казацкого рода по прозвищу Рипа (Репа), который родился в 1844 году в городе Чугуеве тогда Харьковской губернии, но впоследствии учился и в Петербургской академии художеств и писал свои полотна в Российской империи.

Иван Айвазовский родился в Феодосии в 1817 году в семье армянского лавочника, семья которого переселилась в Крым с Галичины в 1812 году, куда его предки попали из Западной Армении. Он также учился в Петербургской Академии художеств и часто считался русским художником. Айвазовский жил и работал в Крыму, писал море.

Темы: культурадерусификацияСША
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