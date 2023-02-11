Мешканці окупованого півдня саботують паспортизацію росіян – ЦНС

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області ігнорують вимогу загарбників про отримання паспортів РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що на ТОТ росіяни насаджують паспортизацію всіма можливими способами. Зокрема, лише наявність російського паспорта дозволяє отримати соціальну допомогу в умовах, коли українські виплати заблоковані. Також відсутність паспорта РФ створює додаткові проблеми при перетині російських блокпостів.

"Проте навіть в таких умовах мешканці (Мелітополя – ред.) не поспішають отримувати паспорти РФ. Головне стати в електронну чергу і пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатися в чергу і так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпостах, оскільки ви маєте повідомлення про запис у черзі на паспорт", – розповіли у Спротиві.

Що цьому передувало: Загарбники змушують українських вчителів, які залишилися працювати на окупованих територіях Луганської області, отримувати російські паспорти.