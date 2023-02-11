Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканці окупованого півдня саботують паспортизацію росіян – ЦНС

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 01:45
ПАСПОРТ РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY.COM

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області ігнорують вимогу загарбників про отримання паспортів РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що на ТОТ росіяни насаджують паспортизацію всіма можливими способами. Зокрема, лише наявність російського паспорта дозволяє отримати соціальну допомогу в умовах, коли українські виплати заблоковані. Також відсутність паспорта РФ створює додаткові проблеми при перетині російських блокпостів.

"Проте навіть в таких умовах мешканці (Мелітополя – ред.) не поспішають отримувати паспорти РФ. Головне стати в електронну чергу і пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатися в чергу і так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпостах, оскільки ви маєте повідомлення про запис у черзі на паспорт", – розповіли у Спротиві.

Що цьому передувало: Загарбники змушують українських вчителів, які залишилися працювати на окупованих територіях Луганської області, отримувати російські паспорти.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: паспортРосіяЗапорізька область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни запускали не "Шахеди", а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили

У Києві й 3 областях в понеділок знову не планують відключень – ДТЕК

Дуда допустив перемогу Путіна, якщо Захід зволікатиме зі зброєю

Зеленський запровадив санкції проти 199 росіян та зрадника-українця

фотоНа сайті російських пропагандистів написали про вбивства мирних жителів в Україні

інфографікаБританська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії

Усі новини...
паспорт
У Залізному Порту окупанти придумали винагороду за отримання паспорта РФ
Українських вчителів на окупованій Луганщині змушують отримувати паспорти РФ – ЦНС
Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не відповідає дійсності
Останні новини
01:51
Кулеба анонсував нові санкції проти Росії "під 24 лютого"
01:18
Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі
00:22
Ворог вдарив по громадах Сумщини з мінометів і артилерії, 50 прильотів
23:44
Американські військові збили ще один неопізнаний об’єкт
23:16
Херсонську громаду в неділю обстріляли 20 разів, постраждалий у важкому стані
23:03
Нікопольщину росіяни атакували тричі за день: 1 загибла, 2 поранених
22:16
Росіяни запускали не "Шахеди", а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили
21:57
Тепер у Китаї заявили про неопізнаний літаючий об’єкт, готуються збити
21:17
Кіпр обрав президентом колишнього очільника МЗС
21:00
Зеленський: Вихідні переважно пройшли без відключень світла, але це не вирішальна перемога
Усі новини...