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Мешканці окупованого півдня саботують паспортизацію росіян – ЦНС

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 00:45
Мешканці окупованого півдня саботують паспортизацію росіян – ЦНС
ПАСПОРТ РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY.COM

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області ігнорують вимогу загарбників про отримання паспортів РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що на ТОТ росіяни насаджують паспортизацію всіма можливими способами. Зокрема, лише наявність російського паспорта дозволяє отримати соціальну допомогу в умовах, коли українські виплати заблоковані. Також відсутність паспорта РФ створює додаткові проблеми при перетині російських блокпостів.

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"Проте навіть в таких умовах мешканці (Мелітополя – ред.) не поспішають отримувати паспорти РФ. Головне стати в електронну чергу і пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатися в чергу і так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпостах, оскільки ви маєте повідомлення про запис у черзі на паспорт", – розповіли у Спротиві.

Що цьому передувало: Загарбники змушують українських вчителів, які залишилися працювати на окупованих територіях Луганської області, отримувати російські паспорти.

Теми: паспортРосіяЗапорізька область
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