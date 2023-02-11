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Жители оккупированного юга саботируют паспортизацию россиян – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 00:45
Жители оккупированного юга саботируют паспортизацию россиян – ЦНС
ПАСПОРТ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY.COM

Жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области игнорируют требование захватчиков о получении паспортов РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что на ВОТ россияне насаждают паспортизацию всеми возможными способами. В частности, только наличие российского паспорта позволяет получить социальную помощь в условиях, когда украинские выплаты заблокированы. Также отсутствие паспорта РФ создает дополнительные проблемы при пересечении российских блокпостов.

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"Однако даже в таких условиях жители (Мелитополя – ред.) не спешат получать паспорта РФ. Главное стать в электронную очередь и пропустить ее, что автоматически заставит вас заново записаться в очередь и так повторять процедуру. Это облегчает проверку на блокпостах, поскольку вы имеете сообщение о записи в очереди на паспорт", – рассказали в Сопротивлении.

Что этому предшествовало: Захватчики заставляют украинских учителей, которые остались работать на оккупированных территориях Луганской области, получать российские паспорта.

Темы: паспорт РосcияЗапорожская область
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