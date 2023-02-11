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США не підтримали пропозицію Бразилії щодо переговорів з РФ

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 05:48
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

США не підтримали пропозицію президента Бразилії Луїса Сілви про створення групи країн для мирних переговорів про припинення війни в Україні. У Білому домі заявили, що рішення про доречність переговорів з РФ має ухвали президент України Володимир Зеленський.

Джерело: заява координатора Ради національної безпеки Джона Кірбі під час брифінгу у Білому домі

Деталі: Наприкінці січня президент Бразилії запропонував себе у якості посередника на переговорах між Росією та Україною. Сілва також запропонував створити групу країн для переговорів про мир в Україні.

У Білому домі пропозицію Бразилії не підтримали, заявивши, що Зеленський повинен самостійно вирішити, чи хоче він переговорів з Росією.

Пряма мова Кірбі: "США будуть підтримувати Україну, щоб вона могла досягти успіху на полі бою і щоб, якщо і коли президент Зеленський вирішить, що настав час вести переговори та сісти за стіл, щоб вирішити це питання дипломатично, він міг зробити це за максимально сильної позиції, такої, яка стане вагомою у переговорах...

Як неодноразово казав президент Байден: "Нічого про Україну без України"".

Що цьому передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія починає "благати" про перемовини за допомогою посередників, проте Україна висунула у відповідь 4 прості вимоги.

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Теми: СШАБразиліявійнаУкраїна
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