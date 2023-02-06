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Москва через посередників починає "благати" про переговори – Данілов

Альона Мазуренко Понеділок, 6 лютого 2023, 23:35
Олексій Данілов, фото: ОПУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія починає "благати" про перемовини за допомогою посередників, проте Україна висунула у відповідь 4 прості вимоги.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ"

Пряма мова: "Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці в цьому немає. Більше того, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих (цілей), які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників.

Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві – "давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання".

Деталі: За словами секретаря РНБО, Україна висуває Росії доволі прості 4 вимоги: 

  1. Звільнити всі українські території, які наразі є тимчасово окупованими;
  2. Відповідальність через трибунал тих людей, які затіяли війну, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку;
  3. Гарантії безпеки України;
  4. Відповідальність.

Данілов наголосив, що йти на умови терористів – це абсолютно неприпустима річ.

Пряма мова: "Цей абсурд, який на сьогодні відбувається, має рано чи пізно закінчитися. На цьому треба ставити крапку. Коли у нас дехто вважає, що нас треба поставити в якісь рамки, щоби ми з Путіним про щось говорили, – звичайно, так, але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашої країни. По-іншому воно не працює".

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Передісторія: 

  • Президент України Володимир Зеленський представив свою ініціативу із 10 пунктів щодо завершення війни на саміті G20 на Балі.
  • Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру. Американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.
  • 24 лютого 2023 року або близько до цієї дати команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план офіційно. 
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка. За його словами, чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для Кремля і жорсткіша позиція України.

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Теми: ДаніловРНБОпереговориРосія
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