Москва через посередників починає "благати" про переговори – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія починає "благати" про перемовини за допомогою посередників, проте Україна висунула у відповідь 4 прості вимоги.
Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ"
Пряма мова: "Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці в цьому немає. Більше того, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих (цілей), які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників.
Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві – "давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання".
Деталі: За словами секретаря РНБО, Україна висуває Росії доволі прості 4 вимоги:
- Звільнити всі українські території, які наразі є тимчасово окупованими;
- Відповідальність через трибунал тих людей, які затіяли війну, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку;
- Гарантії безпеки України;
- Відповідальність.
Данілов наголосив, що йти на умови терористів – це абсолютно неприпустима річ.
Пряма мова: "Цей абсурд, який на сьогодні відбувається, має рано чи пізно закінчитися. На цьому треба ставити крапку. Коли у нас дехто вважає, що нас треба поставити в якісь рамки, щоби ми з Путіним про щось говорили, – звичайно, так, але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашої країни. По-іншому воно не працює".
Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський представив свою ініціативу із 10 пунктів щодо завершення війни на саміті G20 на Балі.
- Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом українську формулу миру. Американський лідер підтримав ідею провести саміт миру.
- 24 лютого 2023 року або близько до цієї дати команда президента України Володимира Зеленського планує представити мирний план офіційно.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка. За його словами, чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для Кремля і жорсткіша позиція України.