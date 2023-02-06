Москва через посередників починає "благати" про переговори – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія починає "благати" про перемовини за допомогою посередників, проте Україна висунула у відповідь 4 прості вимоги.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо НВ"

Пряма мова: "Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці в цьому немає. Більше того, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих (цілей), які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають. Беруть цілий пул перемовників.

Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві – "давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання".

Деталі: За словами секретаря РНБО, Україна висуває Росії доволі прості 4 вимоги:

Звільнити всі українські території, які наразі є тимчасово окупованими; Відповідальність через трибунал тих людей, які затіяли війну, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку; Гарантії безпеки України; Відповідальність.

Данілов наголосив, що йти на умови терористів – це абсолютно неприпустима річ.

Пряма мова: "Цей абсурд, який на сьогодні відбувається, має рано чи пізно закінчитися. На цьому треба ставити крапку. Коли у нас дехто вважає, що нас треба поставити в якісь рамки, щоби ми з Путіним про щось говорили, – звичайно, так, але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашої країни. По-іншому воно не працює".

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