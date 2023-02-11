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США не поддержали предложение Бразилии по переговорам с РФ

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 04:48
США не поддержали предложение Бразилии по переговорам с РФ
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

США не поддержали предложение президента Бразилии Луиса Силвы о создании группы стран для мирных переговоров о прекращении войны в Украине. В Белом доме заявили, что решение об уместности переговоров с РФ должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: заявление координатора Совета национальной безопасности Джона Кирби во время брифинга в Белом доме

Детали: В конце января президент Бразилии предложил себя в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. Силва также предложил создать группу стран для переговоров о мире в Украине.

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В Белом доме предложение Бразилии не поддержали, заявив, что Зеленский должен самостоятельно решить, хочет ли он переговоров с Россией.

Прямая речь Кирби: "США будут поддерживать Украину, чтобы она могла достичь успеха на поле боя и чтобы, если и когда президент Зеленский решит, что пришло время вести переговоры и сесть за стол, чтобы решить этот вопрос дипломатически, он мог сделать это при максимально сильной позиции, такой, которая станет весомой в переговорах...

Как неоднократно говорил президент Байден: "Ничего об Украине без Украины"".

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Что этому предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия начинает "умолять" о переговорах с помощью посредников, однако Украина выдвинула в ответ 4 простых требования.

Темы: СШАБразилиявойнаУкраина
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