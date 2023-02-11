Ворог продовжує наступати на 5 напрямках – зведення

10 лютого Сили оборони України відбили ворожі атаки біля 7 населених пунктів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час нього ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками.

Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів РФ по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України".

Деталі: Попри значні втрати, ворог продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка і Леонівка Чернігівської області; Порохонь, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка і Пономаренки - Сумської та Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

У зведені повідомляється, що у місті Мелітополь колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректись громадянства України, написавши відповідну заяву.

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої Запорізької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань, повідомив Генштаб.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об’єкти противника.