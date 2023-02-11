Враг продолжает наступать на 5 направлениях – сводка

10 февраля Силы обороны Украины отбили вражеские атаки возле 7 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. Во время него враг применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожено нашими защитниками.

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Кроме того, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины".

Детали: Несмотря на значительные потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Вместе с тем, враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка, Хреновка и Леонивка Черниговской области; Порохонь, Студенок, Белокопытово, Волковка, Старые Вирки, Шпиль, Павловка и Пономаренки - Сумской и Уды, Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Лукьянцы, Огурцево, Терновая и Фиголевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новомлинск, Гряниковка, Двуречная, Западное, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спирное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковиевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Южное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка и Новополь в Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривне Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков на Николаевщине.

В сводке сообщается, что в городе Мелитополь коллаборационистам, которые работают в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.

В отдельных населенных пунктах временно занятой Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантский час, проводят проверки помещений, сообщил Генштаб.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объекта противника.