Росіяни скинули 4 авіабомби на Зміїний – ПК "Південь"

Російські окупанти бомбардували острів Зміїний, скинувши 4 авіабомби.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на дані Повітряного командування "Південь"

Деталі: Уточнюється, що двома Су-24М ворог бомбардував острів Зміїний, скинувши 4 авіабомби.

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Тим часом з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму застосував 3️ протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.

Людських втрат та постраждалих нема.

Дослівно: "Двічі територію регіону атаковано авіацією.

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Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування".

Знати більше: "Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. Реконструкція"