Россияне сбросили 4 авиабомбы на Змеиный - ВК "Юг"

Российские оккупанты бомбили остров Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на данные Воздушного командования "Юг"

Детали: Уточняется, что двумя Су-24М враг бомбил остров Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.

Между тем с берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил 3️ противокорабельные ракеты "Оникс", которыми попал в прибрежную зону.

Человеческих потерь и пострадавших нет.

Дословно: "Дважды территорию региона атаковано авиацией.

Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанны Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования".

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