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Розвідка Британії поділилася припущеннями, чому група Вагнера призупиняє вербування в’язнів

"Європейська правда"Субота, 11 лютого 2023, 09:36

У британській розвідці вважають, що на призупинення масового набору російських в’язнів у групу Вагнера для війни проти України могла вплинути конкуренція між Пригожиним та Міноборони РФ, а також зростаюча обізнаність про те, що відбувається з вагнерівцями на фронті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 11 лютого.

У ньому згадують, що 9 лютого очільник групи Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що набір в’язнів у лави угруповання призупиняють. 

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Ще до того британська розвідка звернула увагу на опубліковані дані російської пенітенціарної служби, які дозволяли припускати, що пік набору в’язнів до Вагнера випав на середину осені, а з грудня пішов спад. 

"Звістки про тяжкі реалії служби "вагнерівців" в Україні напевно якось дійшли до ув’язнених і зменшили кількість охочих. Ключовий фактор у припиненні цієї схеми, ймовірно - все більш пряме суперництво між Міноборони Росії і групою Вагнера. Крім того, зараз регулярна армія, схоже, задіяла велику кількість резервістів, призваних у рамках "часткової мобілізації", - зазначають в огляді.

У британській розвідці додають, що військово-політичне керівництво РФ вочевидь опинилося перед складним вибором: або продовжувати виснажувати наявні ресурси і звужувати цілі своїх військових операцій, або ж починати нову хвилю мобілізації.  

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В огляді за попередню добу розповідали, що після 7 лютого Росії, схоже, вдалося досягнути тактичних успіхів у двох секторах біля Бахмута і Вугледара.

Теми: Велика БританіярозвідкаПригожинРосія
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