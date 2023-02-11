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Разведка Британии поделилась допущениями, почему Пригожин приостанавливает вербовку заключенных

"Европейская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 09:36

В британской разведке считают, что на приостановление массового набора российских заключенных в группу Вагнера для войны против Украины могла повлиять конкуренция между Пригожиным и Минобороны РФ, а также растущая осведомленность в тюрьмах о том, что происходит с вагнеровцами на фронте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 11 февраля.

В нем вспоминают, что 9 февраля глава группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в ряды группировки приостанавливают.

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Еще до того британская разведка обратила внимание на опубликованные данные российской пенитенциарной службы, которые позволяли предполагать, что пик набора заключенных в группу Вагнера выпал на середину осени, а с декабря пошел спад.

"Известия о тяжелых реалиях службы "вагнеровцев" в Украине наверное как-то дошли до заключенных и уменьшили количество желающих. Ключевой фактор в прекращении этой схемы, вероятно - все более прямое соперничество между Минобороны России и группой Вагнера. Кроме того, сейчас регулярная армия, похоже, задействовала большое количество резервистов, призванных в рамках "частичной мобилизации", - отмечают в обзоре.

В британской разведке добавляют, что военно-политическое руководство РФ явно оказалось перед сложным выбором: или продолжать истощать имеющиеся ресурсы и сужать цели своих военных операций, или же начинать новую волну мобилизации.

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В обзоре за предыдущие сутки рассказывали, что после 7 февраля России, похоже, удалось достичь тактических успехов в двух секторах возле Бахмута и Угледара.

Темы: ВеликобританияразведкаПригожинРосcия
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