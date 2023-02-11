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УП Чат: Відставка Резнікова, Зеленський у Британії та західна зброя

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 10:27
УП Чат: Відставка Резнікова, Зеленський у Британії та західна зброя
уп

У новому випуску "УП.Чат" журналісти "Української правди" Євген Будерацький, Роман Кравець, Софія Середа, а також ведуча Першого каналу Суспільного мовлення Олена Ремовська обговорили найбільш резонансні події поточного тижня.

Джерело: УП

Деталі: Відео записувалось 9-го лютого.

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Серед іншого, розглядалися питання:

• відставка Резнікова: чому міністр залишився у своєму кріслі?

• чи може та чи готовий Буданов змінити ГУР на Міністерство оборони?

ВІДЕО ДНЯ

• західна зброя для України: чого чекати від чергового "Рамштайну"?

• повторний наступ РФ: звідки та коли його чекати?

• чому і для чого Зеленський поїхав до Британії?

• повітряна куля-шпигун: що відбувається між Китаєм і США?

Теми: РезніковЗеленськийзброя
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