УП Чат: Відставка Резнікова, Зеленський у Британії та західна зброя
Субота, 11 лютого 2023, 10:27
У новому випуску "УП.Чат" журналісти "Української правди" Євген Будерацький, Роман Кравець, Софія Середа, а також ведуча Першого каналу Суспільного мовлення Олена Ремовська обговорили найбільш резонансні події поточного тижня.
Джерело: УП
Деталі: Відео записувалось 9-го лютого.
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Серед іншого, розглядалися питання:
• відставка Резнікова: чому міністр залишився у своєму кріслі?
• чи може та чи готовий Буданов змінити ГУР на Міністерство оборони?
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• західна зброя для України: чого чекати від чергового "Рамштайну"?
• повторний наступ РФ: звідки та коли його чекати?
• чому і для чого Зеленський поїхав до Британії?
• повітряна куля-шпигун: що відбувається між Китаєм і США?