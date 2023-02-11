Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УП Чат: Відставка Резнікова, Зеленський у Британії та західна зброя

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 11:27
уп

У новому випуску "УП.Чат" журналісти "Української правди" Євген Будерацький, Роман Кравець, Софія Середа, а також ведуча Першого каналу Суспільного мовлення Олена Ремовська обговорили найбільш резонансні події поточного тижня.

Джерело: УП

Деталі: Відео записувалось 9-го лютого.

Серед іншого, розглядалися питання:

• відставка Резнікова: чому міністр залишився у своєму кріслі?

• чи може та чи готовий Буданов змінити ГУР на Міністерство оборони?

• західна зброя для України: чого чекати від чергового "Рамштайну"?

ВІДЕО ДНЯ

• повторний наступ РФ: звідки та коли його чекати?

• чому і для чого Зеленський поїхав до Британії?

• повітряна куля-шпигун: що відбувається між Китаєм і США?

Читайте УП В Google News

Теми: РезніковЗеленськийзброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Диверсанти в цивільному і захоплення заручників: Санду розповіла про план РФ, який розкрила Україна

Дефіциту в енергосистемі немає, крім Одещини, всі області зі світлом – Укренерго

Прем’єрка Італії підтвердила підтримку України після скандальних заяв Берлусконі про Зеленського

Розвідка Британії розповіла, чому РФ зміцнює оборону на Запоріжжі попри фокус на Донбасі

Пентагон пояснив, яку небезпеку становив збитий над США неопізнаний об’єкт

Росіяни запускали не "Шахеди", а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили

Усі новини...
Резніков
621 посадовця МО і ЗСУ притягнули до відповідальності після аудитів – Резніков
Міністр Литви приїхав в Україну й зустрівся з Резніковим
Резніков зібрався по-новому боротися з корупцією в Міноборони, шукає кадри
Останні новини
12:05
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
12:00
Окупанти поцілили у виробничу базу в Херсоні, загинув працівник – ОВА
11:59
фото Кадиров заявив, що може "взяти Київ", якщо Путін накаже, і показав пістолет "для Зеленського"
11:56
Диверсанти в цивільному і захоплення заручників: Санду розповіла про план РФ, який розкрила Україна
11:45
Миколаївобленерго отримало 64 тонни обладнання від Польщі
11:36
Продажі автобусів в Україні у січні досягли максимуму за десять років
11:35
МЗС – про заяви Берлусконі: Спроба поцілувати по лікті в крові руки Путіна
11:30
Дефіциту в енергосистемі немає, крім Одещини, всі області зі світлом – Укренерго
11:27
відеоДесантники показали, як дронами відбивають ворогу охоту до наступу
11:15
До 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії ввійдуть чотири банки, зокрема, Альфа-банк – Politico
Усі новини...