УП Чат: Отставка Резникова, Зеленский в Британии и западное оружие

В новом выпуске "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" Евгений Будерацкий, Роман Кравец, София Середа, а также ведущая Первого канала Общественного вещания Елена Ремовская обсудили наиболее резонансные события текущей недели.

Источник: УП

Детали: Видео записывалось 9-го февраля.

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Среди прочего, рассматривались вопросы: