УП Чат: Отставка Резникова, Зеленский в Британии и западное оружие
Суббота, 11 февраля 2023, 11:27
В новом выпуске "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" Евгений Будерацкий, Роман Кравец, София Середа, а также ведущая Первого канала Общественного вещания Елена Ремовская обсудили наиболее резонансные события текущей недели.
Источник: УП
Детали: Видео записывалось 9-го февраля.
Среди прочего, рассматривались вопросы:
- отставка Резникова: почему министр остался в своем кресле?
- может ли и готов ли Буданов сменить ГУР на Министерство обороны?
- западное оружие для Украины: чего ждать от очередного "Рамштайн"?
- повторное наступление РФ: откуда и когда его ждать?
- почему и для чего Зеленский поехал в Британию?
- воздушный шар-шпион: что происходит между Китаем и США?
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