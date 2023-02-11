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УП Чат: Отставка Резникова, Зеленский в Британии и западное оружие

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 11:27
уп

В новом выпуске "УП.Чат" журналисты "Украинской правды" Евгений Будерацкий, Роман Кравец, София Середа, а также ведущая Первого канала Общественного вещания Елена Ремовская обсудили наиболее резонансные события текущей недели.

Источник: УП

Детали: Видео записывалось 9-го февраля.

Среди прочего, рассматривались вопросы:

  • отставка Резникова: почему министр остался в своем кресле?
  • может ли и готов ли Буданов сменить ГУР на Министерство обороны?
  • западное оружие для Украины: чего ждать от очередного "Рамштайн"?
  • повторное наступление РФ: откуда и когда его ждать?
  • почему и для чего Зеленский поехал в Британию?
  • воздушный шар-шпион: что происходит между Китаем и США?

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Темы: РезниковЗеленскийоружие
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