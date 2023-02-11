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Росія не має ресурсів для широкомасштабного наступу – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 14:00
МОБІЛІЗОВАНІ В РОСІЇ, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого, впевнений представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

Джерело: Черняк у коментарі виданню Kyiv Post

Деталі: Черняк заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона "намагається знайти слабкі місця в нашій обороні".

Пряма мова Черняка: "Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій.

Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України.

Росія стикається з браком високоточної зброї, і, попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. росіяни вже використали понад 80% високоточних ракет.

Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається".

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Теми: розвідкавійнаРосія
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