Россия не имеет ресурсов для широкомасштабного наступления - ГУР

Россия не имеет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление до годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля, уверен представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

Источник: Черняк в комментарии изданию Kyiv Post

Детали: Черняк заявил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она "пытается найти слабые места в нашей обороне".

Прямая речь Черняка: "Однако, по нашей информации, российское командование не имеет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий.

Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-то тактического успеха на востоке Украины.

Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. россияне уже использовали более 80% высокоточных ракет.

Они пытаются восстановить свое производство, но пока это им не удается".

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