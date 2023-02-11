Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия не имеет ресурсов для широкомасштабного наступления - ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 13:00
Россия не имеет ресурсов для широкомасштабного наступления - ГУР
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РОССИИ, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Россия не имеет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление до годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля, уверен представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

Источник: Черняк в комментарии изданию Kyiv Post

Детали: Черняк заявил, что Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины, отметив, что сейчас она "пытается найти слабые места в нашей обороне".

Реклама:

Прямая речь Черняка: "Однако, по нашей информации, российское командование не имеет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий.

Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-то тактического успеха на востоке Украины.

Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. россияне уже использовали более 80% высокоточных ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Они пытаются восстановить свое производство, но пока это им не удается".

Читайте также: Большое февральское наступление. На каких направлениях горячо и где Россия может атаковать Украину

Темы: разведкавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Россияне сбросили 4 авиабомбы на Змеиный - ВК "Юг"
Разведка Британии поделилась допущениями, почему Пригожин приостанавливает вербовку заключенных
Россияне собрали в Черном море корабли с залпом в 16 "Калибров"
Беларускі Гаюн: Россияне начали имитировать взлёты МиГ-31К в Беларуси
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: