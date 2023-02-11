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Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Туреччині: Розділяємо біль

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 16:30
Зеленський у посольстві Туреччини 11 лютого, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відвідав посольство Туреччини в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного землетрусу.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на території посольства.

"Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. Якнайшвидшого одужання постраждалим", – зазначив президент.

Він також поспілкувався з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Що передувало: Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

ВІДЕО ДНЯ

На ранок 11 лютого підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині перевищила 20 600, разом із загиблими у Сирії кількість жертв землетрусу наблизилася до 24 тисяч.  

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Теми: ЗеленськийТуреччинастихійне лихо
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