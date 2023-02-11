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Зеленский почтил память погибших в Турции: Разделяем боль

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 15:30
Зеленский почтил память погибших в Турции: Разделяем боль
Зеленский в посольстве Турции 11 февраля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский посетил посольство Турции в Украине и почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения.

Источник: сайт президента

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Детали: Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории посольства.

"Примите самые искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в одно мгновение унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это трудное время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил президент.

Он также пообщался с послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

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Что предшествовало: Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.

На утро 11 февраля подтвержденное количество погибших в результате землетрясения в Турции превысило 20 600, вместе с погибшими в Сирии количество жертв землетрясения приблизилось к 24 тысячам.

Темы: ЗеленскийТурциястихийное бедствие
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