Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники збили ворожий літак в районі Бахмута

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 17:29
скріншот відео ДПСУ

Українські прикордонники в битві за Бахмут збили російський реактивний літак.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У битві за Бахмут прикордонники збили ще один ворожий літак.

Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу".

Деталі: Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва.

"Від влучання "пташка" задимілась і почала різке зниження. Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Прикордонна службавійнаБахмутавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Після деокупації Криму Україні знадобиться 50 тисяч нових кадрів

У Росії засекретили закупівлі, за якими ЗМІ дізналися про Путіна під наглядом онколога

Столтенберг: Путін починає нові наступальні дії в Україні

фотоГлава МЗС Угорщини прибув до Мінська "говорити про мир" в Україні

Диверсанти в цивільному і захоплення заручників: Санду розповіла про план РФ, який розкрила Україна

Дефіциту в енергосистемі немає, крім Одещини, всі області зі світлом – Укренерго

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники спопелили російських піхотинців, які прокрадалися під Бахмутом
Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон
Окупанти пішли на прорив позицій ДПСУ на Донеччині: втратили людей, відступили
Останні новини
17:35
Після "яєчного скандалу" Резніков анонсував кадрові зміни в Міноборони
17:31
Набув чинності наказ МОН про скасування ДПА для учнів 4 і 9 класів
17:31
Дизайнер "загубив": в УАФ пояснили, чому продавали карту України без Закарпаття
17:30
У Росії приховали статистику про дезертирство військових – ЗМІ
17:28
Катарські інвестори готують заявку на придбання ФК "Манчестер Юнайтед" – Bloomberg
17:25
На фронті загинув вівчар з Прикарпаття, який став популярним завдяки унікальній місцевій говірці
17:24
відеоУ Батумі біля берега вибухнула морська міна - ЗМІ
17:20
НБУ скасував частину валютних обмежень для страхових компаній
17:15
ФотоУкриття під час атак: На 18 станціях київського метро встановили мобільні лави
17:12
відеоВийшов трейлер драми "Бачення метелика" про українську аеророзвідницю
Усі новини...