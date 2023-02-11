Прикордонники збили ворожий літак в районі Бахмута

Українські прикордонники в битві за Бахмут збили російський реактивний літак.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У битві за Бахмут прикордонники збили ще один ворожий літак.

Реклама:

Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу".

Деталі: Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

"Від влучання "пташка" задимілась і почала різке зниження. Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили", - йдеться в повідомленні.