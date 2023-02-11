Прикордонники збили ворожий літак в районі Бахмута

Українські прикордонники в битві за Бахмут збили російський реактивний літак.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У битві за Бахмут прикордонники збили ще один ворожий літак.

Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу".

Деталі: Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва.

"Від влучання "пташка" задимілась і почала різке зниження. Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили", - йдеться в повідомленні.