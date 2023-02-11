Пограничники сбили вражеский самолет в районе Бахмута

Украинские пограничники в битве за Бахмут сбили российский реактивный самолет.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В битве за Бахмут пограничники сбили еще один вражеский самолет.

Сегодня бойцы ГПСУ уменьшили авиапарк оккупантов на одну боевую машину. За неделю это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный расчетом ПЗРК пограничного подразделения".

Детали: Поразить воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, удалось из переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства.

"От попадания "птичка" задымилась и начала резкое снижение. Столкнувшись с землей, самолет разбился. Вероятно, пилот "демилитаризовался" вместе с самолетом, его катапультирования наши защитники не увидели", - говорится в сообщении.