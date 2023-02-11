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Пограничники сбили вражеский самолет в районе Бахмута

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 16:29
Пограничники сбили вражеский самолет в районе Бахмута
скриншот видео ГПСУ

Украинские пограничники в битве за Бахмут сбили российский реактивный самолет.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В битве за Бахмут пограничники сбили еще один вражеский самолет.

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Сегодня бойцы ГПСУ уменьшили авиапарк оккупантов на одну боевую машину. За неделю это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный расчетом ПЗРК пограничного подразделения".

Детали: Поразить воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, удалось из переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства.

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"От попадания "птичка" задымилась и начала резкое снижение. Столкнувшись с землей, самолет разбился. Вероятно, пилот "демилитаризовался" вместе с самолетом, его катапультирования наши защитники не увидели", - говорится в сообщении.

Темы: Пограничная службавойнаБахмутавиа
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