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Залужний: Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили втрачені позиції

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 17:44
Валерій Залужний, фото з Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції й закріпилися.

Джерело: Залужний за результатами розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі

Дослівно: "Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки.

Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста".

Деталі: Залужний зазначив, що запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів.

Головнокомандувач ЗСУ також поінформував Міллі про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання.

Також він поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

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Теми: ЗалужнийвійнаЗбройні силиСША
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