Залужный: Силы обороны на некоторых участках фронта восстановили утраченные позиции

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны на некоторых участках фронта восстановили ранее утраченные позиции и закрепились.

Источник: Залужный по результатам разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли

Дословно: "Мы также обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник осуществляет ежедневно до 50 атак. Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки.

Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры для стабилизации линии фронта вокруг этого города".

Детали: Залужный отметил, что залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, что требует соответствующего количества вооружения и боеприпасов.

Главнокомандующий ВСУ также проинформировал Милли об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и еще раз поблагодарил за их предоставление.

Также он поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.