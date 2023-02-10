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У районі Бахмута відбулося рекордних 54 боєзіткнень за день

Євген КізіловП'ятниця, 10 лютого 2023, 20:49
У районі Бахмута відбулося рекордних 54 боєзіткнень за день
Getty Images

Протягом доби на Бахмутському напрямку було 124 обстріли з різних типів артилерії та рекордних 54 боєзіткнень.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Liga.net

Деталі: За його словами, в районі Бахмута йдуть складні бої, але окупантам не вдалося перерізати шляхи постачання ЗСУ.

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Коментуючи інформацію британської розвідки про те, що росіянам вдалося просунутися до траси Бахмут – Костянтинівка, Череватий наголосив, що армія РФ дійсно намагається отримати контроль над цією ділянкою, але там триває контрбатарейна боротьба з метою зменшити можливості росіян бити по трасі.

Пряма мова: "У Сил оборони є можливість доставляти в Бахмут зброю, провіант, інші необхідні речі та вивозити поранених".

Більше деталей: Череватий додав, що є різні шляхи постачання, але деталей озвучувати не став.

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Що передувало: За даними британської розвідки, від 7 лютого війська РФ, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах біля Бахмута і Вугледара.

Теми: Бахмутвійна
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