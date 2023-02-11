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В Раде планируют исключить Левочкина из комитета нацбезопасности и обороны

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 19:42
Сергей Левочкин, скриншот видео УП

Народного депутата группы "Платформа за жизнь и мир" и одного из бывших лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина планируют исключить в Раде из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Источник: "слуга народа" и зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью "Украинской правде" 

Прямая речь Безуглой: "Левочкин является членом нашего комитета, но он не имеет допуска и доступа (к гостайне - ред.) и не участвует сейчас в заседаниях (офлайн его не было ни на одном заседании, возможно, подключался на какие-то из онлайн заседаний, где мы рассматриваем открытые законопроекты). Тем не менее, я считаю, что это (его присутствие в составе комитета нацбезопасности - ред.) не является приемлемым, и сейчас мы готовим в определенной степени такое решение о том, чтобы даже формально он не был членом нашего комитета".  

Детали: Сергей Левочкин – один из бывших лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Еще до начала полномаштабного российского вторжения он вместе с сестрой (на тот момент тоже народным депутатом) Юлией Левочкиной, по данным проекта "Схемы", выехал во Францию.

После 24 февраля 2022 года Левочкин впервые появился на заседании парламента 8 и 9 июля, но почти сразу снова выехал за границу.

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После прекращения существования фракции ОПЗЖ в парламенте, Левочкин присоединился к новосозданной депутатской группе "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Юрий Бойко.

В 9-м созыве Верховной Рады Левочкин был и остается членом комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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Темы: Верховная РадаЛевочкин
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