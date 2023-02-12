У результаті ударів по Харкову поранено чоловіка
Неділя, 12 лютого 2023, 00:45
Внаслідок вечірніх ударів по Харкову осколкові поранення отримав 35-річний чоловік.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік.
Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу".
Що передувало: У суботу пізно ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті.
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