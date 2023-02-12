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У результаті ударів по Харкову поранено чоловіка

Ольга Глущенко Неділя, 12 лютого 2023, 00:45
ХАРКІВ, ілюстративне ФОТО: ДІАНА РУДА

Внаслідок вечірніх ударів по Харкову осколкові поранення отримав 35-річний чоловік.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік.

Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу".

Що передувало: У суботу пізно ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. 

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Теми: Харківобстрілвійна
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